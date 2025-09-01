أخطاء شائعة في الدايت تمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة في الدايت، السعي وراء إنقاص الوزن والحفاظ على جسم صحي ورشيق سيظل هدفًا مشتركًا لدى ملايين الأشخاص حول العالم، وبشكل خاص النساء.





ومع انتشار الأنظمة الغذائية "الدايت" ووسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالنصائح والوصفات السريعة، يقع الكثيرون في فخ اتباع عادات خاطئة تمنعهم من الوصول إلى نتائج حقيقية، بل وقد تعرّض صحتهم للخطر.

ورغم الجهد المبذول والحرمان أحيانًا، يفاجأ البعض بثبات الوزن أو حتى زيادته.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فقدان الوزن ليس عملية تعتمد فقط على تقليل الطعام أو اتباع وصفات منتشرة، بل هو نمط حياة متكامل يشمل التغذية السليمة، الرياضة، النوم الجيد، والجانب النفسي.



وأضافت الدكتورة هدى، أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرين، خلال رحلتهم في إنقاص الوزن، مما يعرقل أي مجهود مبذول، ويجعل الطريق أطول وأصعب.



أشهر أخطاء يقع فيها متبعي الريجيم

انقاص الوزن بدون ريجيم

وفيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، أبرز الأخطاء الشائعة في الدايت، والتي تعرقل مسيرة إنقاص الوزن.

1- الاعتماد على الحرمان الشديد

أكثر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند البدء في نظام غذائي هو اتباع أسلوب الحرمان التام من الأطعمة المفضلة مثل الحلويات أو النشويات. قد يعطي ذلك نتائج سريعة في البداية، لكنه على المدى الطويل يؤدي إلى فقدان الحافز والإصابة بنوبات "الأكل بشراهة" نتيجة الحرمان. الجسم أيضًا يبدأ في الدخول في حالة من "التوفير" حيث يقلل من معدل الحرق، فيحرق سعرات أقل مما يؤدي إلى بطء نزول الوزن.

2- إهمال وجبة الإفطار

يظن البعض أن تخطي وجبة الإفطار وسيلة فعّالة لتقليل السعرات، لكن الدراسات أثبتت أن ذلك يؤدي إلى خلل في مستوى الطاقة وزيادة الرغبة في تناول أطعمة دسمة خلال اليوم. الإفطار الصحي المتوازن يساعد على ضبط الشهية وتنشيط عملية التمثيل الغذائي منذ الصباح.

3- الاعتماد على الأطعمة قليلة الدسم فقط

هناك اعتقاد خاطئ بأن كل ما هو "قليل الدسم" أو "دايت" آمن وغير مسبب لزيادة الوزن. في الحقيقة، كثير من هذه المنتجات تحتوي على سكريات مخفية لتعويض الطعم المفقود، وبالتالي ترفع مستوى السكر في الدم وتزيد من تخزين الدهون. الاعتماد على منتجات طبيعية ومتوازنة غالبًا أفضل من شراء منتجات معبأة تحمل شعار "دايت".

4- شرب العصائر عوضًا عن الفاكهة

الفواكه مصدر غني بالفيتامينات والألياف، لكن عند عصرها نفقد نسبة كبيرة من الألياف ونحتفظ بالسكريات فقط. لذلك فإن الإفراط في شرب العصائر حتى لو طبيعية قد يمد الجسم بسعرات عالية تعيق نزول الوزن. الأفضل تناول الفاكهة كاملة للاستفادة من الألياف التي تمنح الشعور بالشبع.

5- تجاهل البروتين

التركيز على تقليل الدهون والنشويات فقط قد يجعل البعض يهمل البروتين، رغم أنه عنصر أساسي للشعور بالشبع والحفاظ على الكتلة العضلية. قلة البروتين تؤدي إلى فقدان العضلات بدلًا من الدهون، وهو ما يبطئ عملية الحرق. وجود مصادر بروتين صحية مثل البيض، الدجاج، البقوليات، أو الأسماك مهم جدًا لنجاح أي دايت.

إنقاص الوزن

6- الاعتماد على العصائر والديتوكس للتخسيس

انتشرت في السنوات الأخيرة فكرة "عصائر الديتوكس" كحل سريع للتخلص من الوزن. ورغم أنها تحتوي على فيتامينات، إلا أن الاعتماد عليها وحدها كنظام غذائي يؤدي إلى فقدان مؤقت للسوائل فقط، وليس خسارة حقيقية للدهون. كما أنها قد تسبب ضعف عام وإرهاق نتيجة نقص العناصر الغذائية الأساسية.

7- قلة شرب الماء

الماء عنصر أساسي في كل عمليات الجسم الحيوية، ومن ضمنها حرق الدهون. الكثيرون يستهينون بأهمية شرب الماء الكافي، مما يؤدي إلى بطء الحرق وزيادة الشعور بالجوع (الذي يكون في أحيان كثيرة مجرد عطش). شرب 2-3 لترات يوميًا يساعد على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

8- الإفراط في ممارسة الرياضة أو إهمالها

بعض الأشخاص يعتقدون أن الرياضة وحدها تكفي لتعويض الأكل غير الصحي، فيمارسون التمارين بقوة ثم يتناولون وجبات دسمة. على العكس، هناك من يهمل الرياضة تمامًا ويعتمد على الدايت فقط. الحقيقة أن التوازن مطلوب: الرياضة تدعم حرق الدهون، تحافظ على العضلات، وتُسرّع من نزول الوزن، لكنها لا تُغني عن التغذية المتوازنة.

9- النوم غير المنتظم

قلة النوم أو السهر المستمر من أكثر الأسباب الخفية التي تعيق فقدان الوزن. فالنوم غير المنتظم يؤدي إلى خلل في هرمونات الشهية مثل "اللبتين" و"الجريلين"، مما يزيد الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات. النوم من 7-8 ساعات يوميًا يساعد على نجاح الدايت بشكل كبير.

10- الميزان اليومي

الانشغال بقياس الوزن يوميًا خطأ شائع يسبب الإحباط. الوزن يتأثر بعوامل كثيرة مثل احتباس السوائل أو وقت الوجبة الأخيرة. الأفضل متابعة التقدم مرة واحدة في الأسبوع مع الانتباه لمؤشرات أخرى مثل مقاسات الجسم أو مستوى النشاط والطاقة.

11- تجاهل الجانب النفسي

الضغط النفسي والتوتر يزيدان من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يحفز الجسم على تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن. كثيرون يهملون الجانب النفسي ويظنون أن الدايت مجرد أكل ورياضة، بينما الاسترخاء والدعم النفسي لهما تأثير كبير على نجاح أي خطة غذائية.

12- الثقة العمياء في "الوصفات السحرية"

الاعتماد على وصفات متداولة على مواقع التواصل مثل "مشروب يحرق 10 كيلو في أسبوع" أو "أعشاب تقضي على الدهون" من الأخطاء الخطيرة. هذه الطرق لا تحقق نتائج مستدامة، وقد تضر بالصحة. فقدان الوزن الصحي يحتاج إلى صبر وخطة متوازنة تناسب كل شخص.

