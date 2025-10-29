أخبار الحوادث اليوم: الحبس شهر لـ أحمد حسام "ميدو".. مفاجأة تقلب الموازين في جريمة فيصل.. والسجن 3 سنوات لـ طفل المرور وآخرين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملة وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من قيام عدد من الجهات الأمنية باستلام بعض الطرق والمحاور اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 30 الجاري وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى أحد مناطق مركز الزقازيق إثر خلافات على الميراث، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة.

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ورشة العمل التدريبية الخامسة والأربعين للكوادر الإدارية بوزارتي "الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل"، وبمشاركة ممثلين عن النيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، والمحاكم الابتدائية، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، جاك جاكوب مويمبو، وزير الداخلية والأمن الداخلى بجمهورية زامبيا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سُبل تعزيز أٌطر التعاون الأمني بين الجانبين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط 3 طلاب نشبت بينهم مشاجرة أمام إحدى المدارس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، إثر إقدام مسن على ارتكاب فعل فاضح والتحرش بفتاة داخل موقف سيارات، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت المتهم.

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تترقب الأوساط القانونية والإعلامية مصير قضية البلوجر المعروفة باسم «سوزي الأردنية»، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبتها بالحبس سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بـ“بث فيديوهات خادشة للحياء والإساءة لقيم المجتمع المصري”.

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا بالحبس شهر واحد وغرامة 20 ألف جنيه.

قضت المحكمة الاقتصادية، بإحالة التيك توكر علياء قمرون، للمحكمة الاقتصادية في طنطا، وذلك في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

كشف محمد مرزوق كساب، محامي ضحايا واقعة اللبيني، تفاصيل مثيرة حول الحادث، وأجاب على تساؤل الكثيرين حول سبب لجوء الأم الضحية للمتهم بعد ترك منزل الزوجية.

قضت محكمة جنح المقطم، بمعاقبة طفل المرور، وآخرين على خلفية اتهامهم بالاعتداء على طالب وإصابته بالسجن 3 سنوات.

إنقاذ مُسن من الموت المحقق في حريق بشقته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يظهر شجاعة أهالي منطقة دار السلام بمساندة أحد ضباط الشرطة، حيث قاموا بإنقاذ مسن الموت بالحرق بعد أن شبت النار في شقته.

