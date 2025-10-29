3 سيناريوهات محتملة لمصير "سوزي الأردنية" بعد الحكم بحبسها سنة

تترقب الأوساط القانونية والإعلامية مصير قضية البلوجر المعروفة باسم «سوزي الأردنية»، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبتها بالحبس سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بـ“بث فيديوهات خادشة للحياء والإساءة لقيم المجتمع المصري”.

ومع إعلان فريق الدفاع نيته الاستئناف على الحكم، بدأت التوقعات تتصاعد حول السيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة.

السيناريو الأول: تخفيف الحكم في الاستئناف

ويرى عدد من القانونيين أن المحكمة الاقتصادية في درجة الاستئناف قد تتجه إلى تخفيف العقوبة، خصوصًا بعد إبداء المتهمة ندمها والتزامها بعدم تكرار نشر المحتوى المثير للجدل.

وفي حال اقتنعت المحكمة بحسن نية المتهمة وعدم توافر القصد الجنائي، قد تُخفض العقوبة إلى الحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ أو الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

السيناريو الثاني: تأييد الحكم واستمرار الحبس

في المقابل، لا يُستبعد أن تؤيد المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، خاصةً في ظل ما اعتبرته النيابة العامة “تكرارًا واضحًا من المتهمة لنشر محتوى خادش للحياء”.

وفي هذه الحالة، ستواصل «سوزي الأردنية» قضاء مدة العقوبة داخل السجن، على أن يظل لها الحق في الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم النهائي.

السيناريو الثالث: تطورات جديدة في ملف غسيل الأموال

تدور تكهنات بأن النيابة العامة قد تعيد النظر في شبهة غسيل الأموال المرتبطة بنشاط المتهمة الإلكتروني، خصوصًا بعد تقارير أولية أشارت إلى وجود تحويلات مالية من متابعين خارج مصر.

وفي حال ثبوت هذه الاتهامات، قد تواجه المتهمة قضية منفصلة بعقوبات أشد، أما إذا ثبتت براءتها فسيكون لذلك أثر إيجابي على موقفها في قضية المحتوى الإلكتروني.

