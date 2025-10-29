الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أهالى دار السلام ينقذون مسنا من الموت داخل شقته المشتعلة بالنيران

مشهد بطولي يجسد معنى الجدعنة والشهامة المصرية الأصيلة، تمكن عدد من أهالي منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة من إنقاذ مسن من داخل شقته بعدما اشتعلت فيها النيران، قبل وصول قوات الحماية المدنية بلحظات.

إنقاذ مسن من حريق شقة بدار السلام 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحبس الأنفاس، ظهر فيه شباب المنطقة وهم يستخدمون سلما خشبيا لإنزال المسن من شرفته وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، في مشهد أثار إعجاب كل من شاهده لما أظهره من شجاعة وتضحية.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

