ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كيان تعليمي وهمي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وروّج له عبر وسائل مختلفة لجذب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في عدد من المجالات، مدعيًا أن تلك الشهادات معتمدة وتؤهل حامليها للعمل في شركات ومؤسسات كبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

نصب على المواطنين بمدينة نصر

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية تستخدم في الإيقاع بالضحايا.

تزوير الشهادات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.