حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

ضبط كيان تعليمي وهمي
ضبط كيان تعليمي وهمي وتزوير الشهادات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كيان تعليمي وهمي 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وروّج له عبر وسائل مختلفة لجذب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في عدد من المجالات، مدعيًا أن تلك الشهادات معتمدة وتؤهل حامليها للعمل في شركات ومؤسسات كبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

مشاجرة دامية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالشرقية

نصب على المواطنين بمدينة نصر

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية تستخدم في الإيقاع بالضحايا.

تزوير الشهادات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

