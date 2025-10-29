ضبط 3 طلاب بأسيوط تشاجروا أمام مدرسة حاملين أسلحة بيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط 3 طلاب نشبت بينهم مشاجرة أمام إحدى المدارس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

ضبط 3 طلاب بأسيوط عقب مشاجرة أمام مدرسة وحيازتهم أسلحة بيضاء، فيتو

وصلة مزاح تنتهى بمشاجرة فى أسيوط

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بسبب خلافات ومزاح سابق بين الطلاب، حيث تعدى كل منهم على الآخر بالسب.

وتم ضبط الطلاب وبحوزتهم 2 عصا خشبية وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم؛ لنفس الخلاف.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

