الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 طلاب بأسيوط تشاجروا أمام مدرسة حاملين أسلحة بيضاء

ضبط 3 طلاب تشاجروا
ضبط 3 طلاب تشاجروا أمام المدرسة حاملين أسلحة بيضاء، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط 3 طلاب نشبت بينهم مشاجرة أمام إحدى المدارس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

ضبط 3 طلاب بأسيوط عقب مشاجرة أمام مدرسة وحيازتهم أسلحة بيضاء
ضبط 3 طلاب بأسيوط عقب مشاجرة أمام مدرسة وحيازتهم أسلحة بيضاء، فيتو

 

وصلة مزاح تنتهى بمشاجرة فى أسيوط 

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بسبب خلافات ومزاح سابق بين الطلاب، حيث تعدى كل منهم على الآخر بالسب. 

وتم ضبط الطلاب وبحوزتهم 2 عصا خشبية وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم؛ لنفس الخلاف.

txt

ضبط شخص يلوح بسلاح أبيض وتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ

txt

ضبط قائد سيارة بالبحيرة بعد تداول فيديو عن طمس اللوحات

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط طلاب مشاجرة أسلحة بيضاء أسيوط قسم شرطة أول أسيوط وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط شخص يلوح بسلاح أبيض وتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ

ضبط قائد سيارة بالبحيرة بعد تداول فيديو عن طمس اللوحات

ضبط 19 شخصا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقليوبية

ضبط مطبعة "بدون ترخيص" بداخلها 34 ألف مطبوع تجاري في عين شمس

ضبط 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

الداخلية تضبط شخصًا أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 11 طن دقيق مدعم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 35 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية