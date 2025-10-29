الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

غسل الأموال
غسل الأموال

نجح ضباط مكافحة المخدرات، فى ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة أسوان.


 الاتجار بالمواد المخدرة

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص–لـ "5 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة أسوان؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه أو محاولتهم إخفاء مصدره أو إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات).

ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب


وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرائم غسل الأموال

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة حصيلة تجارة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات غسل الأموال غسل الأموال المتحصلة ضباط مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

ضبط مسن بتهمة التحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

ضبط لص الإسماعيلية بعد تداول فيديو سرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف

ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية

ضبط 3 طلاب بأسيوط تشاجروا أمام مدرسة حاملين أسلحة بيضاء

ضبط شخص يلوح بسلاح أبيض وتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ

ضبط قائد سيارة بالبحيرة بعد تداول فيديو عن طمس اللوحات

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية