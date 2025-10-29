ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

نجح ضباط مكافحة المخدرات، فى ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة أسوان.



الاتجار بالمواد المخدرة

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص–لـ "5 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة أسوان؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه أو محاولتهم إخفاء مصدره أو إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات).



وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرائم غسل الأموال

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

