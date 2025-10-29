الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية

المتهمين
المتهمين

 تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين "مينى باص ونصف نقل" بأداء حركات استعراضية والسماح لعدد من الأشخاص بالاعتلاء على سطح السيارة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين فى الفيديو وقائديهما بالإضافة إلى 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارتين، ومقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية.

واعترف جميع المتهمين بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهم بحفل زفاف، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما ومستقليهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث الطرق حوادث القليوبية السيارات الميني باص حوادث نصف نقل الحوادث الخطرة الامن العام مخالفة المرور أداء حركات إستعراضية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 3 طلاب بأسيوط تشاجروا أمام مدرسة حاملين أسلحة بيضاء

ضبط شخص يلوح بسلاح أبيض وتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ

ضبط قائد سيارة بالبحيرة بعد تداول فيديو عن طمس اللوحات

ضبط 19 شخصا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقليوبية

ضبط مطبعة "بدون ترخيص" بداخلها 34 ألف مطبوع تجاري في عين شمس

ضبط 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

الداخلية تضبط شخصًا أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 11 طن دقيق مدعم

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية