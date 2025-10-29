ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين "مينى باص ونصف نقل" بأداء حركات استعراضية والسماح لعدد من الأشخاص بالاعتلاء على سطح السيارة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين فى الفيديو وقائديهما بالإضافة إلى 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارتين، ومقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية.

واعترف جميع المتهمين بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهم بحفل زفاف، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما ومستقليهما.

