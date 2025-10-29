الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ضبط لص الإسماعيلية بعد تداول فيديو سرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف

المتهم
تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من ضبط شخص استقل دراجة هوائية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسرق هاتفًا محمولًا من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف"، قبل أن يتدخل قائد سيارة "ملاكي" ويعيد الهاتف للفتاة.

ضبط شخص سرق هاتف فتاة بالإسماعيلية وقائد سيارة يطارد اللص

وكشفت التحريات أنه لم يتم تحرير أي بلاغ رسمي بالواقعة، وبالفحص تم تحديد وضبط قائد الدراجة الهوائية (له معلومات جنائية، مقيم بالإسماعيلية)، وبحوزته الدراجة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

