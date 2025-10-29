لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

إنقاذ مُسن من الموت المحقق في حريق بشقته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يظهر شجاعة أهالي منطقة دار السلام بمساندة أحد ضباط الشرطة، حيث قاموا بإنقاذ مسن الموت بالحرق بعد أن شبت النار في شقته.

إنقاذ مسن من الموت المحقق في حريق بشقته

ويظهر المقطع قيام الأهالي بالصعود للشقة المحترقة بواسطة سلم خشبي، لإنقاذ المسن قبل أن يصاب بأذى جراء اشتعال النار في الشقة، بمنطقة دار السلام، وبالفعل تم إنقاذه، وقام الأهالي بمحاولة إطفاء الحريق المشتعل في الشقة.

وأثار مقطع الفيديو تعاطف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بروح التعاون والشجاعة من أهالي المنطقة، والتي أدت لـ إنقاذ مسن من الموت حرقًا في شقته قبل أن يُصاب بالأذى، قائلين: إن "شجاعة أهالي وضابط ساعدت في إنقاذ مسن من حريق شقته في دار السلام"

زيادة الوعى العام فى التعامل مع الحرائق

علق البلوجر محمد رسلان الهواري قائلًا: "أحد شوارع دار السلام والأهالي سيطروا على الحريق فى زمن قياسي".

ورد البلوجر محمد هشام فقال: "الله يبارك فى الجدعان ولاد البلد ونتمنى زيادة الوعى العام فى التعامل مع الحرائق من حيث الاستخدام الأمثل لطفايات الحريق وعدم استخدام المياه فى حالة حدوث حرائق بسبب الكهرباء أو زيوت المطابخ. بالإضافة إلى طرق الإخلاء الآمن وغيرها".

إنقاذ مسن من حريق شب في شقته، فيتو

أما البلوجر عبد العاطي علي فقال: "أتمنى أن يتم التدريب في المدارس على كيفية إطفاء الحرائق والتعامل معها"

وعلق البلوجر أحمد خاطر فقال: "حقيقي شجاعة وبطولة بمعنى الكلمة، التعامل السريع مع الحادث أنقذ الشارع من كارثة"

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة كانت قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على سبب نشوب الحريق.



