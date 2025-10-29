الداخلية تنفي إغلاق الطرق والمحاور بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملة وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من قيام عدد من الجهات الأمنية باستلام بعض الطرق والمحاور اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 30 الجاري وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.



وأكد المصدر أن كافة الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

