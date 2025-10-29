ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ورشة العمل التدريبية الخامسة والأربعين للكوادر الإدارية بوزارتي "الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل"، وبمشاركة ممثلين عن النيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، والمحاكم الابتدائية، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

آليات هدم الدول من الداخل حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة أبرز المناقشات

وجاءت الورشة في إطار حرص وزارة الداخلية على بناء وعي مجتمعي للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة وما يحاك لإسقاط الدول، واستهدفت مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن القومي المصري أبرزها: تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، آليات وأدوات هدم الدول من الداخل، وجهود الدولة لإحباط تلك المخططات.

وشملت فعاليات الورشة زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان للاطلاع على منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة التي اعتمدتها الوزارة، حيث تم استعراض المركز الطبي والخدمات الصحية، أبنية التأهيل والتعليم الفني، قاعات الأنشطة الثقافية والفنية، برامج محو الأمية، الملاعب الرياضية، حضانة الأطفال، والمشروعات الإنتاجية لتأهيل النزلاء، واختتمت الزيارة بعرض فني للفرقة الموسيقية للنزلاء.

جهود الوزارة في التصدي للإتجار بالمخدرات ورفع الوعي

كما تضمنت الورشة زيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لاستعراض جهود الوزارة في التصدي للإتجار بالمخدرات ورفع الوعي بأضرارها وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات المتطورة في مجالي الأحوال المدنية والمرور عبر سيارات الخدمة المتنقلة التي تقدم للمواطنين مختلف الخدمات الإلكترونية، حيث تمكن المشاركون من استخراج بعض الإصدارات الإلكترونية.

وأثمرت المناقشات الثرية للورشة عن عدة نتائج وتوصيات مهمة، ضمن الدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط المخططات التي تستهدف الدولة.

