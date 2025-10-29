الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

ورشة عمل فى أكاديمية
ورشة عمل فى أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ورشة العمل التدريبية الخامسة والأربعين للكوادر الإدارية بوزارتي "الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل"، وبمشاركة ممثلين عن النيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، والمحاكم الابتدائية، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

  آليات هدم الدول من الداخل حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة أبرز المناقشات

وجاءت الورشة في إطار حرص وزارة الداخلية على بناء وعي مجتمعي للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة وما يحاك لإسقاط الدول، واستهدفت مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن القومي المصري أبرزها: تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، آليات وأدوات هدم الدول من الداخل، وجهود الدولة لإحباط تلك المخططات.

وشملت فعاليات الورشة زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان للاطلاع على منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة التي اعتمدتها الوزارة، حيث تم استعراض المركز الطبي والخدمات الصحية، أبنية التأهيل والتعليم الفني، قاعات الأنشطة الثقافية والفنية، برامج محو الأمية، الملاعب الرياضية، حضانة الأطفال، والمشروعات الإنتاجية لتأهيل النزلاء، واختتمت الزيارة بعرض فني للفرقة الموسيقية للنزلاء.

جهود الوزارة في التصدي للإتجار بالمخدرات ورفع الوعي 

كما تضمنت الورشة زيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لاستعراض جهود الوزارة في التصدي للإتجار بالمخدرات ورفع الوعي بأضرارها وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات المتطورة في مجالي الأحوال المدنية والمرور عبر سيارات الخدمة المتنقلة التي تقدم للمواطنين مختلف الخدمات الإلكترونية، حيث تمكن المشاركون من استخراج بعض الإصدارات الإلكترونية.

توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

ضبط مسن بتهمة التحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

وأثمرت المناقشات الثرية للورشة عن عدة نتائج وتوصيات مهمة، ضمن الدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط المخططات التي تستهدف الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية مواجهة مخططات إسقاط الدول الأمن القومى المصرى الإصلاح والتأهيل مكافحة المخدرات وزارة الداخلية الخدمات المتنقلة التوعية المجتمعية

مواد متعلقة

توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

ضبط مسن بتهمة التحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

ضبط لص الإسماعيلية بعد تداول فيديو سرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف

ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية

ضبط 3 طلاب بأسيوط تشاجروا أمام مدرسة حاملين أسلحة بيضاء

ضبط شخص يلوح بسلاح أبيض وتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ

ضبط قائد سيارة بالبحيرة بعد تداول فيديو عن طمس اللوحات

ضبط 19 شخصا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقليوبية

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، من هي رحمة محسن صاحبة تريند "مفاتيح قلبك معايا"؟

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية