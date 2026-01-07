محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته

18 حجم الخط

ليلة القبض على مادورو وزوجته، كشف وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة، عن كيفية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال اقتحام القوات الأمريكية مقر إقامتهما في كاراكاس.

إصابة مادورو وزوجته خلال خطفهما

وذكرت أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا خلال اقتحام القوات الأمريكية مقر إقامتهما في كاراكاس واختطافهما مؤخرًا، حسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية.



ووفق الإفادة، حدثت الإصابة عندما اصطدم رأساهما أثناء محاولتهما الهروب والاختباء خلف باب فولاذي منخفض الإطار.

وتمكنت قوات العمليات الخاصة دلتا فورس من إلقاء القبض عليهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما بعد ذلك.

وظهرت على مادورو وزوجته في جلسة محكمة لاحقة إصابات واضحة، حيث وصف محامي فلوريس إصابتها بـ"الكبيرة"، مشيرا إلى احتمال وجود كسر أو كدمات شديدة في أضلاعها، وهو ما استدعى طلب فحص طبي كامل لها.

بينما وصفت مصادر إصابتها بالطفيفة، لوحظ تمايل فلوريس وصعوبة في حركة مادورو خلال الجلسة.

إصابة 7 عسكريين أمريكيين في اقتحام مقر مادورو

من جهة أخرى، تعرضت بعض عناصر القوات الأمريكية لإصابات غير خطرة خلال مواجهات مسلحة مع قوة رد فعل كوبية مجاورة للمقر.

وقال مسؤول إداري لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن 7 عسكريين أمريكيين أصيبوا خلال اختطاف القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 5 منهم عادوا بالفعل إلى مهامهم، بينما لا يزال الاثنان الآخران يتلقيان العلاج.

وأضاف أن المصابين يحصلون على رعاية طبية ممتازة، وأن نجاح تنفيذ هذه المهمة المعقدة والشاقة مع عدد محدود من الإصابات يبرهن على كفاءة القوات المشتركة.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي بأن نحو مئتي فرد أمريكي شاركوا في العملية، التي أسفرت عن مقتل عدد من الكوبيين حسب بيان حكومتهم، بينما توقع مسؤول أمريكي أعدادا أكبر من الضحايا.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن العملية لم تهدف إلى تغيير النظام، مشيرين إلى أن نائبة مادورو، ديلسي رودريجيز، تتولى الآن قيادة الحكومة التي ما تزال متماسكة.

ووصف مسؤولون أمريكيون رودريجيز بأنها شخصية عملية يمكن التعاون معها، على عكس زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي لا تملك حسب رأيهم سيطرة على أجهزة الأمن.

كيف حولت "جراولر" رادارات فنزويلا إلى شاشات سوداء؟

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من بين أكثر من 150 طائرة حربية أمريكية حلقت فوق فنزويلا في نهاية الأسبوع الماضي، كانت هناك طائرة "جراولر"، وهي طائرة نفاثة تهاجم الإشارات.

وتُعدّ طائرة بوينغ EA-18G جراولر متخصصة في الحرب الإلكترونية، وهو جانبٌ كان مهملًا في السابق من جوانب القتال، ولكنه شهد انتعاشًا ملحوظًا بعد استخدامه المكثف في الحرب الأوكرانية.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، من المرجح أن طائرة غراولر، التي تشغلها سرب تابع للبحرية الأمريكية يلقب بـ"زابرز"، قد لعبت دورًا محوريًا في فنزويلا، حيث تم اختراق الدفاعات الجوية بسرعة.

وفي الحرب الإلكترونية، يتم استهداف أو حماية الاتصالات والرادار والإشارات الأخرى.

وقال توماس ويذينجتون، خبير الحرب الإلكترونية في معهد الخدمات الملكية المتحدة، للصحيفة إن الطائرة، التي تستند إلى طائرة بوينغ إف/إيه-18إف سوبر هورنت، تعتبر ركيزة أساسية في الحرب الإلكترونية الأمريكية، وهو مجال تراجع بشكل رئيسي بعد الحرب الباردة.

وأضاف: "تشكل طائرة جراولر العمود الفقري لمكون الحرب الإلكترونية للقوة الجوية الأمريكية، وكان من شأنها تحديد مواقع الرادارات الفنزويلية وتشويشها والقيام بمهمة مماثلة فيما يتعلق بالاتصالات العسكرية"، في إشارة إلى الحرب الإلكترونية بأحرفها الأولى.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة استخدمت في نهاية هذا الأسبوع مجموعة من الطائرات - بما في ذلك طائرات إف-22 وإف-35 وإف-18 المقاتلة وقاذفات بي1 والطائرات بدون طيار - لقمع الدفاع الجوي والاتصالات الفنزويلية بينما ألقت القوات الخاصة القبض على رئيس البلاد، نيكولاس مادورو.



اعتبر نيك كانينجهام، محلل الدفاع في شركة الأبحاث Agency Partners، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت بسهولة من التحليق فوق فنزويلا، إلا أن ذلك كان ضد عدو أقل تطورًا يمتلك كميات جيدة ولكن محدودة من الدفاع الجوي، قائلًا إن التكتيكات المستخدمة "ربما تكون أقل فعالية ضد خصم متمرس ومجهز تجهيزًا جيدًا مثل روسيا أو الصين".

في فنزويلا، تمكنت طائرة جراولر وغيرها من الطائرات الأمريكية من العمل بسهولة حول أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد، والتي كانت في الغالب سوفيتية وروسية الصنع.

على سبيل المثال، امتلكت فنزويلا 12 منظومة دفاع صاروخي من طراز إس-300، وفقًا لمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولي.

كما تمكنت القوات الجوية الإسرائيلية من اختراق وتدمير نسخ من هذه المنظومة السوفيتية واسعة الانتشار بسهولة خلال غاراتها على إيران العام الماضي.

تمتلك فنزويلا أيضًا بعض أنظمة الرادار الصينية، على الرغم من أن تلك التي عرضتها كانت نماذج أقدم، وفقًا لشركة جينز، وهي شركة استخبارات دفاعية.

وتؤكد الصحيفة أن الحرب الإلكترونية ليست جديدة، فقد قامت البحرية البريطانية بتشويش واعتراض الاتصالات اللاسلكية منذ بداية القرن الماضي. بالنسبة للولايات المتحدة، لم تتطلب الصراعات الأخيرة في أفغانستان والشرق الأوسط استخدامًا كبيرًا للحرب الإلكترونية. وقد أثار ذلك مخاوف من أن يكون البنتاغون قد تجاهل هذا المجال.

ثم جاءت حرب أوكرانيا، التي تُعتبر على نطاق واسع أكبر صراع في الحرب الإلكترونية في التاريخ. ومنذ ذلك الحين، تسعى الجيوش جاهدةً للحصول على قدرات جديدة.

قال فرانك كيندال، الذي شغل منصب وزير القوات الجوية الأمريكية خلال إدارة بايدن: "إن الحرب الإلكترونية ليست مفهومة جيدًا لدى الناس، وليست ظاهرة أو جذابة مثل شراء الطائرات المقاتلة أو السفن. لكنها بالغة الأهمية كما رأينا في أوكرانيا".

في أوكرانيا، أتاح الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة فرصًا لتشويش إشاراتها وتزييفها.

وقد طورت روسيا خبرةً خاصة في هذا المجال، كما قامت بتشويش معدات أمريكية مثل نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

يمكن القيام بذلك ببساطة عن طريق قصف طائرة بدون طيار أو صاروخ بإشارات تحجب الاتصال بمشغلها أو توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

