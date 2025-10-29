الأربعاء 29 أكتوبر 2025
مشاجرة دامية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالشرقية

مشاجرة دامية بسبب خلافات على ميراث قطعة أرض زراعية

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى أحد مناطق مركز الزقازيق إثر خلافات على الميراث، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة.

بدورها كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون بالعصي الخشبية.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، وتعود لمشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بسبب خلافات على الميراث في قطعة أرض زراعية.

الطرف الأول ضم 3 أشخاص أحدهم مصاب بكدمة في الوجه وسيدتين، بينما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص، وجميعهم من أبناء المنطقة ذاتها، حيث تطور الخلاف بينهم إلى تعدٍ متبادل بالضرب باستخدام العصي الخشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

