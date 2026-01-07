سعر الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض 6 أصناف أكبرها في الليمون البلدي

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و15 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 جنيهات و13 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 11 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 16 و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

السبانخ: بين 11 و15 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان الأبيض: بين 10 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 13 جنيها إلى 17 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 12 و16 جنيها.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

