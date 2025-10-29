الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد نظر استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها وتغريمها 100 ألف جنيه

موعد استئناف الراقصة
موعد استئناف الراقصة ليندا

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة بعد إدانتها بنشر مقاطع مصورة تضمنت مشاهد خادشة ومنافية للآداب العامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم من محامي النائب العام ضد الراقصة «ليندا مارتينو» بطلة كليب «ضارب عليوي» للمطرب مصطفى شوقي، اتهمها فيه بنشر محتوى يثير الغرائز ويخالف القيم المجتمعية، مؤكدًا أن ما تبثه يمثل أفعالًا علنية خادشة للحياء العام.

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المتهمة للمحاكمة العاجلة، وهو ما انتهى بصدور الحكم الابتدائي الذي طعنت عليه المتهمة أمام محكمة الاستئناف.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لراقصة ليندا المحكمة الإقتصادية بث فيديوهات خادشة النائب العام

مواد متعلقة

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

مشاجرة دامية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالشرقية

ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

ضبط مسن بتهمة التحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

ضبط لص الإسماعيلية بعد تداول فيديو سرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف

ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية