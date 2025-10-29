موعد نظر استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها وتغريمها 100 ألف جنيه

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة بعد إدانتها بنشر مقاطع مصورة تضمنت مشاهد خادشة ومنافية للآداب العامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم من محامي النائب العام ضد الراقصة «ليندا مارتينو» بطلة كليب «ضارب عليوي» للمطرب مصطفى شوقي، اتهمها فيه بنشر محتوى يثير الغرائز ويخالف القيم المجتمعية، مؤكدًا أن ما تبثه يمثل أفعالًا علنية خادشة للحياء العام.

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المتهمة للمحاكمة العاجلة، وهو ما انتهى بصدور الحكم الابتدائي الذي طعنت عليه المتهمة أمام محكمة الاستئناف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.