ضبط مسن بتهمة التحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، إثر إقدام مسن على ارتكاب فعل فاضح والتحرش بفتاة داخل موقف سيارات، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت المتهم.

فيديو يوثق واقعة تحرش مسن بفتاة الشرقية 

تعود تفاصيل الواقعة، برصد الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بأحد مواقف السيارات بالشرقية. 

ضبط لص الإسماعيلية بعد تداول فيديو سرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف

ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعلى الفور بدء رجال الشرطة فى التحقيقات وتوصلت إلى تحديد ومرتكب الواقعة “مزارع” مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الجريدة الرسمية