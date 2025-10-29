ضبط مسن بتهمة التحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، إثر إقدام مسن على ارتكاب فعل فاضح والتحرش بفتاة داخل موقف سيارات، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت المتهم.

فيديو يوثق واقعة تحرش مسن بفتاة الشرقية

تعود تفاصيل الواقعة، برصد الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بأحد مواقف السيارات بالشرقية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعلى الفور بدء رجال الشرطة فى التحقيقات وتوصلت إلى تحديد ومرتكب الواقعة “مزارع” مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.