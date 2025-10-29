الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مفاجأة تقلب الموازين في جريمة فيصل، دفاع الضحايا يكشف علاقة الأم بالقاتل

المتهم بارتكاب الواقعة
المتهم بارتكاب الواقعة

كشف محمد مرزوق كساب، محامي ضحايا واقعة اللبيني، تفاصيل مثيرة حول الحادث، وأجاب على تساؤل الكثيرين حول سبب لجوء الأم الضحية للمتهم بعد ترك منزل الزوجية.  

أفاد “كساب” أن والدة الأطفال الثلاثة لجأت إلى المتهم بعدما غادرت منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت منه مساعدتها في استئجار شقة تقيم فيها مع أبنائها، قائلة له: "عايزة شقة إيجار لي ولعيالي".

وأوضح "كساب" أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم على إقامة علاقة غير شرعية، لكنها رفضت الانصياع لرغباته، فقرر الانتقام منها بطريقة بشعة.

وأضاف أن المتهم وضع السم في مشروب العصير الذي قدمه للأم وأطفالها، وعندما بدأت تشعر بآلام حادة في بطنها، اصطحبها إلى المستشفى مدعيا أنها زوجته لتسهيل إدخالها قسم الطوارئ، ثم تركها هناك وفر هاربا. 

وتابع محامي المجني عليهم أن المتهم خطط بعد ذلك للتخلص من الأطفال الثلاثة لكونهم الشهود الوحيدين على ما حدث لوالدتهم، ففعل بالطفل "سيف" وجني مثلما فعل مع والدتهم، ثم وضعهما داخل مركبة "توك توك" وألقاهما في مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني، وقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة اللبيني مقتل أسرة اللبيني مقتل أسرة فيصل محاكمة المتهم بقتل أطفال اللبيني

مواد متعلقة

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال ونشر فيديوهات خادشة

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

غياب القوة الضاربة، أزمة في المصري قبل مواجهة الأهلي

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية