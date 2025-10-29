مفاجأة تقلب الموازين في جريمة فيصل، دفاع الضحايا يكشف علاقة الأم بالقاتل

كشف محمد مرزوق كساب، محامي ضحايا واقعة اللبيني، تفاصيل مثيرة حول الحادث، وأجاب على تساؤل الكثيرين حول سبب لجوء الأم الضحية للمتهم بعد ترك منزل الزوجية.

أفاد “كساب” أن والدة الأطفال الثلاثة لجأت إلى المتهم بعدما غادرت منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت منه مساعدتها في استئجار شقة تقيم فيها مع أبنائها، قائلة له: "عايزة شقة إيجار لي ولعيالي".

وأوضح "كساب" أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم على إقامة علاقة غير شرعية، لكنها رفضت الانصياع لرغباته، فقرر الانتقام منها بطريقة بشعة.

وأضاف أن المتهم وضع السم في مشروب العصير الذي قدمه للأم وأطفالها، وعندما بدأت تشعر بآلام حادة في بطنها، اصطحبها إلى المستشفى مدعيا أنها زوجته لتسهيل إدخالها قسم الطوارئ، ثم تركها هناك وفر هاربا.

وتابع محامي المجني عليهم أن المتهم خطط بعد ذلك للتخلص من الأطفال الثلاثة لكونهم الشهود الوحيدين على ما حدث لوالدتهم، ففعل بالطفل "سيف" وجني مثلما فعل مع والدتهم، ثم وضعهما داخل مركبة "توك توك" وألقاهما في مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني، وقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.