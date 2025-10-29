توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، جاك جاكوب مويمبو، وزير الداخلية والأمن الداخلى بجمهورية زامبيا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سُبل تعزيز أٌطر التعاون الأمني بين الجانبين.

تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال مٌكافحة الإرهاب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الزامبية فى مختلف المجالات الأمنية.

وزير الداخلية يجري مباحثات مع نظيره الزامبي

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والأمن الداخلى بجمهورية زامبيا للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية زامبيا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين.

تقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة

وأكد وزير الداخلية أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

