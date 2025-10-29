ضبط شخص يلوح بسلاح أبيض وتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص بالظهور أعلى أحد المنازل بدون ملابس علوية، ملوحًا بسلاح أبيض ومتعديًا بالسب على آخر في محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 26 الجاري، حيث حدثت مشادة كلامية بين طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم والشخص الظاهر في الفيديو بسبب خلافات سابقة، قام على إثرها المتهم بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزته والتعدي على الطالب بالسب من أعلى سطح منزله.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، واتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

