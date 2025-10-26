رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل مبادرة "افتح حسابك في مصر" للعاملين بالخارج

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، تفاصيل مبادرة «افتح حسابك في مصر»، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري، في إطار دعم خطة الشمول المالي، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف المصريين المقيمين بالخارج وتتيح لهم فتح حسابات مصرفية بسهولة عبر السفارات والقنصليات المصرية.

فتح الحساب من الخارج دون الحاجة للحضور لمصر

وأوضح الأتربي، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، أن المبادرة بدأت بالفعل في 16 دولة كمرحلة أولى، حيث يتوجه المواطن إلى السفارة أو القنصلية المصرية ومعه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ويقوم بالتوقيع على نموذج فتح الحساب وفق الضوابط المحددة.

وأضاف أن الحد الأقصى لفتح الحساب هو 15 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية حتى 750 ألف جنيه مصري، لافتًا إلى أن العميل يحصل على بطاقة بنكية تمكنه من استخدام الكارت أو إصدار شهادات استثمار في حدود المبلغ المسموح به، بينما في حال الرغبة بزيادة الإيداع، يجب زيارة أحد فروع البنك داخل مصر واستيفاء مستندات إضافية ضمن إجراءات "اعرف عميلك".

طفرة في معدلات الشمول المالي

وأشار الأتربي إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 76.6% عام 2025، بعد أن كانت لا تتجاوز 15% في عام 2016، موضحًا أن هذا التطور يعكس جهود الدولة في دمج المواطنين داخل المنظومة المصرفية.

وأضاف:"لدينا اليوم أكثر من 63 مليون عميل يتعاملون مع البنوك من أصل 80 مليون مواطن بالغ، ونطمح للوصول إلى 100% خلال السنوات المقبلة".

مبادرة مستمرة دون سقف زمني

وأكد رئيس البنك الأهلي أن المبادرة مستمرة دون تحديد مدة زمنية، وتهدف إلى تسهيل الخدمات المالية للمصريين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار والتعامل البنكي داخل وطنهم، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة لتسهيل إدارة الحسابات عن بُعد.

