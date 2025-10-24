الجمعة 24 أكتوبر 2025
اقتصاد

مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة نهاية الأسبوع

البورصة
البورصة

 تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع.

وجاءت التفاصيل كالتالي: 

مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة تداول بلغت 10 مليارات جنيه. 

بنك القاهرة بقيمة تداول بلغت 8.01 مليار جنيه. 

أبو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 7.02 مليار جنيه. 

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 6.6 مليار جنيه. 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه. 

البنك الأهلي الكويتي مصر بقيمة تداول بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه.  

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس "جلسة نهاية الأسبوع"، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 37687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 46292 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 17028 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4297 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15836 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

الجريدة الرسمية