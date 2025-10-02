الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% خلال أغسطس

منطقة اليورو
منطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% في أغسطس من 6.2% في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو

وزاد عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 11,000 شخص خلال الشهر، حيث يعزز هذا الارتفاع في معدل البطالة احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد فترة ظلت فيها الأسعار دون تغيير.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو، ارتفع الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز على الأرجح التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تتبنى اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، مقارنة بـ2.0% في أغسطس، أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فقد استقر عند 2.3%، رغم ارتفاع أسعار الخدمات، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها «يوروستات» أمس الأربعاء.

البنك المركزي الأوروبي غير قلق من الزيادة

رغم أن البنك المركزي الأوروبي أمضى السنوات الأربع الماضية في مواجهة التضخم المفرط، إلا أن هذه الزيادة الطفيفة لا تبدو مثيرة للقلق بالنسبة لصناع القرار، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن الأمر مؤقت وأن الأرقام قد تعود قريبًا إلى مستوى 2% المستهدف وربما تنخفض دونه.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء: «مع قدرتنا على نمذجة المستقبل، تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة في كلا الاتجاهين، ومع بلوغ معدلات الفائدة الآن 2%، فنحن في موقع جيد للتحرك إذا تغيرت المخاطر أو ظهرت صدمات جديدة تهدد هدفنا».

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال سبتمبر

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

ومع ذلك، يُرجّح أن يستخدم بعض صناع القرار بيانات سبتمبر حجة ضد أي خفض إضافي للفائدة، فيما يكاد يكون مؤكدًا أن البنك سيُبقي على المعدلات دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر.

أما المستثمرون الماليون فيبدون مرتاحين لهذا السيناريو، حيث يسعرون احتمالا لا يتجاوز 10% لخفض إضافي للفائدة هذا العام، ويرون احتمالا نسبته 30% فقط لخفض جديد بحلول منتصف 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطالة منطقة اليورو معدل البطالة وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي

مواد متعلقة

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال سبتمبر

المركزي للإحصاء: معدل البطالة 6.1٪ خلال الربع الثانى لعام 2025

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads