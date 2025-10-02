ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% خلال أغسطس

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% في أغسطس من 6.2% في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو

وزاد عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 11,000 شخص خلال الشهر، حيث يعزز هذا الارتفاع في معدل البطالة احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد فترة ظلت فيها الأسعار دون تغيير.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو، ارتفع الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز على الأرجح التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تتبنى اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، مقارنة بـ2.0% في أغسطس، أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فقد استقر عند 2.3%، رغم ارتفاع أسعار الخدمات، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها «يوروستات» أمس الأربعاء.

البنك المركزي الأوروبي غير قلق من الزيادة

رغم أن البنك المركزي الأوروبي أمضى السنوات الأربع الماضية في مواجهة التضخم المفرط، إلا أن هذه الزيادة الطفيفة لا تبدو مثيرة للقلق بالنسبة لصناع القرار، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن الأمر مؤقت وأن الأرقام قد تعود قريبًا إلى مستوى 2% المستهدف وربما تنخفض دونه.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء: «مع قدرتنا على نمذجة المستقبل، تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة في كلا الاتجاهين، ومع بلوغ معدلات الفائدة الآن 2%، فنحن في موقع جيد للتحرك إذا تغيرت المخاطر أو ظهرت صدمات جديدة تهدد هدفنا».

ومع ذلك، يُرجّح أن يستخدم بعض صناع القرار بيانات سبتمبر حجة ضد أي خفض إضافي للفائدة، فيما يكاد يكون مؤكدًا أن البنك سيُبقي على المعدلات دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر.

أما المستثمرون الماليون فيبدون مرتاحين لهذا السيناريو، حيث يسعرون احتمالا لا يتجاوز 10% لخفض إضافي للفائدة هذا العام، ويرون احتمالا نسبته 30% فقط لخفض جديد بحلول منتصف 2026.

