بعد تزايد مخالفات المخابز، كيف يحمي القانون رغيف الفقراء؟

تتكرر الوقائع التي تكشف كيف يمكن لجشع البعض أن يتسلل حتى إلى رغيف العيش، ويتحول الدعم المخصص لملايين المصريين إلى وسيلة للربح غير المشروع.

ومؤخرا تفشت مخالفات أصحاب المخابز، آخرهم مخبز بمدينة طنطا بحوزته 76 بطاقة تموينية جمعها للاستيلاء على الدعم، لتعود قضية التلاعب في منظومة الخبز إلى الواجهة من جديد، باعتبارها إحدى أكثر الجرائم التي تمس الأمن الغذائي للمجتمع مباشرة.

موقف القانون من تلاعب أصحاب المخابز

القانون كان حاسمًا في مواجهة هذه الجرائم. فبحسب المواد 56 و57 من قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته، يعاقب كل من استولى بغير وجه حق على السلع التموينية أو الدعم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون، مع مصادرة السلع وإلغاء الترخيص عند التكرار وهي عقوبات تمثل رسالة صريحة بأن الدولة لن تسمح بتحويل الدعم إلى سوق سوداء.

معركة الدولة ضد الفساد

ورغم أن الوقائع تبدو فردية، إلا أنها تعكس معركة أوسع تخوضها الدولة منذ سنوات ضد محاولات إفساد منظومة الدعم التي تُعد من أكثر الملفات حساسية، فكل بطاقة تموينية تستغل خطأ، هي انتقاص من حق أسرة كاملة، وكل رغيف يباع في السوق السوداء هو سرقة من أموال الدعم العام.

ويبقى التحدي الأكبر هو وعي المواطن نفسه؛ أن يدرك أن حماية الدعم مسؤولية جماعية لا حكومية فقط، وأن التبليغ عن المخالفات ليس تصرفًا فرديًا، بل دفاع عن لقمة عيش بلد كامل

