الأربعاء 29 أكتوبر 2025
البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى 38332 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 47097 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17303 نقطة، وقفز مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4325 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12130 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 15954 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3926 نقطة.

