الغزل والنسيج: رفع قيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن المجلس يواصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة للتوسع التصديري، بهدف رفع قيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأوضح أن الربع الأخير من عام 2025 يشهد تحركات استثمارية واعدة من عدد من الشركات الدولية المهتمة بإقامة مشروعات جديدة في مجالات الغزل والنسيج داخل مصر، إلى جانب التوسعات الإنتاجية للمصانع المحلية، مما يعزز فرص تحقيق طفرة في الناتج الصناعي وزيادة كبيرة في الصادرات خلال المرحلة المقبلة..

جهود المجلس التصديري نحو فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية

وفي إطار جهود المجلس نحو فتح آفاق جديدة أمام المصدرين، أوضح سلام أن المجلس يعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترويجية الداعمة لتوسيع الأسواق الخارجية، يأتي في مقدمتها المشاركة فى تنظيم الدورة التاسعة من المعرض الدولي ديستينيشن أفريكا، المقرر انعقاده في القاهرة يومي 12 و13 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من مصدّري الأقمشة والمنسوجات لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المشترين والمستوردين من مختلف الأسواق الواعدة تحت سقف واحد، في بيئة مثالية لبناء العلاقات التجارية وفتح فرص جديدة للتبادل التجاري.

كما أشار إلى أن المجلس سيشارك أيضًا بجناح مصري في معرض MIM بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من مصدّري الغزول والأقمشة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والمغرب داخل سلاسل القيمة الإقليمية، بما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع في الإنتاج المشترك وتوريد المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وإختتم سلام بالإشارة إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 ستتضمن التوجه نحو أسواق جديدة غير تقليدية تشهد نموًا متسارعًا في اعتمادها على الموردين الإقليميين، مستفيدًا من المزايا التنافسية لمصر كمركز إقليمي مثالي للتوريد والاستثمار في الصناعات النسيجية، وبوصفها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

