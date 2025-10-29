الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الغزل والنسيج: رفع قيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026

المهندس هانى سلام
المهندس هانى سلام

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن المجلس يواصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة للتوسع التصديري، بهدف رفع قيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأوضح أن الربع الأخير من عام 2025 يشهد تحركات استثمارية واعدة من عدد من الشركات الدولية المهتمة بإقامة مشروعات جديدة في مجالات الغزل والنسيج داخل مصر، إلى جانب التوسعات الإنتاجية للمصانع المحلية، مما يعزز فرص تحقيق طفرة في الناتج الصناعي وزيادة كبيرة في الصادرات خلال المرحلة المقبلة..

جهود المجلس التصديري نحو فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية

وفي إطار جهود المجلس نحو فتح آفاق جديدة أمام المصدرين، أوضح سلام أن المجلس يعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترويجية الداعمة لتوسيع الأسواق الخارجية، يأتي في مقدمتها المشاركة فى تنظيم الدورة التاسعة من المعرض الدولي ديستينيشن أفريكا، المقرر انعقاده في القاهرة يومي 12 و13 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من مصدّري الأقمشة والمنسوجات لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المشترين والمستوردين من مختلف الأسواق الواعدة تحت سقف واحد، في بيئة مثالية لبناء العلاقات التجارية وفتح فرص جديدة للتبادل التجاري.

كما أشار إلى أن المجلس سيشارك أيضًا بجناح مصري في معرض MIM بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من مصدّري الغزول والأقمشة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والمغرب داخل سلاسل القيمة الإقليمية، بما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع في الإنتاج المشترك وتوريد المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وإختتم سلام بالإشارة إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 ستتضمن التوجه نحو أسواق جديدة غير تقليدية تشهد نموًا متسارعًا في اعتمادها على الموردين الإقليميين، مستفيدًا من المزايا التنافسية لمصر كمركز إقليمي مثالي للتوريد والاستثمار في الصناعات النسيجية، وبوصفها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات التصديري للغزل والمنسوجات

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية