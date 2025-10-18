الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والإدارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

تكثيف الجهود نحو تطوير المنظومة الجمركية

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل الجمركي، وتكثيف الجهود نحو تطوير المنظومة الجمركية بما يواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة.

كان في استقبال رئيس المصلحة، مديري العموم، وعدد من الزملاء العاملين بقرية البضائع، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل، مثمنًا جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين بيئة العمل.

أكد أموي، خلال الزيارة، أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الجمركي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة وتسريع معدلات الإفراج الجمركي، مشددًا على أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمارك مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك قرية البضائع أحمد أموي

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية