رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي

تفقد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والإدارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

تكثيف الجهود نحو تطوير المنظومة الجمركية

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل الجمركي، وتكثيف الجهود نحو تطوير المنظومة الجمركية بما يواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة.

كان في استقبال رئيس المصلحة، مديري العموم، وعدد من الزملاء العاملين بقرية البضائع، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل، مثمنًا جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين بيئة العمل.

أكد أموي، خلال الزيارة، أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الجمركي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة وتسريع معدلات الإفراج الجمركي، مشددًا على أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

