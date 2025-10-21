الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، البنك الدولي يكشف حجم تكلفة إعادة إعمار سوريا

كشف البنك الدولي، عن حجم تكلفة إعادة إعمار سوريا، بعد الصراعات الكثيرة التي طالتها على مدار الـ14 عاما الماضية، والمتوقع أن تكون مبالغ ضخمة، حتى تتمكن البلاد من العودة للازدهار مرة أخرى.

تكلفة إعادة إعمار سوريا

 وقال البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"،  إن سوريا تحتاج إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر أكثر من 13 عاما، بما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2024.

وأوضح البنك، أن تكلفة إعادة الإعمار التقديرية، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص، تستحوذ على نصيب الأسد من ميزانية إعادة الإعمار المتوقعة كونها أكثر المناطق تضررا؟

وتابع: ومن حيث توزيع الأضرار، تكبدت البنية التحتية نحو 48% من إجمالي الخسائر عند 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بخسائر قدرها 33 مليار دولار، ثم المنشآت غير السكنية بقيمة 23 مليار دولار.

 

مفاوضات للحصول على مليار دولار من البنك الدولي

 يأتي التقرير في وقت تجري فيه سوريا مفاوضات للحصول على منح بقيمة مليار دولار من البنك الدولي لتمويل عملية التنمية في البلاد، بحسب ما كشفه وزير المالية محمد يسر برنية في وقت سابق من الأسبوع.

 

خسارة فادحة في الناتج المحلي

وأشار التقرير، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سوريا انخفض بالأسعار الجارية من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في 2024.

مصرف سوريا المركزي يمنح البنوك 6 أشهر لإعادة الهيكلة

بلومبيرج: تركيا تخطط لدعم سوريا عسكريا وإبرام صفقة تستهدف المسلحين الأكراد

وفي بيان صحفي بمناسبة إصدار التقرير، دعا جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى الالتزام الجماعي والعمل المنسق لمساعدة سوريا على التعافي.

الجريدة الرسمية