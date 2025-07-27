كل ما تريد معرفته عن الحسابات الجارية للشركات في البنك الزراعي

حدد البنك الزراعي لعملائه تفاصيل فتح ومزايا الحسابات الجارية للشركات.

وتضم قائمة الخصائص لفتح الحساب الجاري للشركات من البنك الزراعي ما يلي:

مزايا الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية بالعملة المحلية:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر.

إمكانية السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري).

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية عمل تعليمات مستديمة (مثل تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية (تتحدد بناءا على رغبة العميل).

فيما تشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي مايلي:

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الاعتبارية 1000جنيه.

من لهم حق فتح الحساب:

الشخصيات الإعتبارية فقط.

أما المستندات المطلوبة لإتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.

ومن جانب آخر، يقدم البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق.

الاستشارات المالية في البنك الزراعي

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها قطاع الخزانة في البنك الزراعي للعملاء مايلي:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ولقيام البنك بهذا الدور يقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمه شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية باعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية.

كما يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة بأذون وسندات الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف علي المشاكل الي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

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