اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد ببورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
 أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الأحد، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض انخفاضات تراوحت بين جنيهين و5 جنيهات.  

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 130 جنيها و135 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق. 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 132 إلى 137 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.   

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 140 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق. 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 142 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 132 جنيها إلى 137 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. 

 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 134 جنيها إلى 140 جنيها.  

