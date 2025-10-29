الغزل والمنسوجات المصرية تسجل 875 مليون دولار صادرات حتى الربع الثالث من 2025

أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 3.4% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، لتصل إلى 875 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأشار سلام إلى أن القطاع حقق 71% من المستهدف لعام 2025 البالغ 1.236 مليار دولار بنهاية الربع الثالث.

أوضح رئيس المجلس أن الأداء الشهري شهد تفاوتًا طبيعيًا، حيث سجلت شهور مارس (108 مليون دولار) ومايو (110 مليون دولار) أعلى قيم تصديرية خلال الفترة، تلاهما يوليو (105 مليون دولار)، بينما تأثرت الصادرات نسبيًا في أغسطس وسبتمبر نتيجة تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الأوروبية. وأكد سلام أن هذه النتائج تأتي استمرارًا للاتجاه التصاعدي الذي بدأه القطاع منذ مطلع العام، مدعومًا بتوسعات إنتاجية وتكامل في سلاسل التوريد المحلية.

استمرار قطاع الأقمشة في صدارة القطاعات الفرعية من حيث القيمة التصديرية

كشف التقرير عن استمرار قطاع الأقمشة في صدارة القطاعات الفرعية من حيث القيمة التصديرية، مسجلًا 424 مليون دولار بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، وبنمو 7% عن نفس الفترة من العام الماضي. وجاء قطاع الغزول وخيوط الخياطة في المركز الثاني بإجمالي 194 مليون دولار (22%)، يليه قطاع المنسوجات التقنية بقيمة 129 مليون دولار (15%)، ثم قطاع الألياف بقيمة 123 مليون دولار (14%). وأشار سلام إلى أن قطاع المنسوجات التقنية كان الأعلى نموًا بنسبة 29%، مدفوعًا بزيادة الطلب على الأقمشة غير المنسوجة والمنتجات الصناعية ذات الاستخدامات التقنية.

تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات الأعلى تصديرًا، بإجمالي 224 مليون دولار وبمعدل نمو 15%، تلتها الأقمشة غير المنسوجة بقيمة 103 مليون دولار، ثم الغزول القطنية بـ 98 مليون دولار، وأقمشة الدينم (الجينز) بـ 96 مليون دولار. وأضاف سلام أن تراجع أسعار بعض المواد الخام عالميًا ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

أهم الأسواق التصديرية

من حيث الأسواق، استمرت تركيا في صدارة الوجهات التصديرية للقطاع بإجمالي 321 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 12%، تمثل 37% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بـ 91 مليون دولار (7%)، وإيطاليا بـ 83 مليون دولار (2%)، ومصر تواصل دعم شراكاتها التجارية مع ألمانيا وتونس والمغرب التي سجلت جميعها نموًا مستقرًا. كما شهدت بعض الأسواق غير التقليدية أداءً لافتًا، أبرزها البرازيل التي تضاعفت الصادرات إليها بأكثر من 100%، ما يعكس توسع قاعدة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

بحسب التقرير، استحوذت دول آسيا (بما فيها تركيا) على 50% من إجمالي الصادرات بقيمة 441 مليون دولار، تلتها الدول العربية بنسبة 23% بإجمالي 199 مليون دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% (170 مليون دولار)، فيما استقرت حصة القارة الإفريقية عند 2% من إجمالي الصادرات.

