الرقابة ليست لتصيد الأخطاء، 10 رسائل نارية لرئيس الوزراء خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة "الانتوساي"

خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بمدينة شرم الشيخ، والذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة تسلم مصر رئاسة منظمة "الانتوساي"، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الرسائل المهمة التي عكست الرؤية المصرية لدور الأجهزة الرقابية في دعم التنمية وتعزيز الشفافية والمساءلة.



وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته على النحو التالي:

- مصر حرصت على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات استقلالًا تامًا، ليس فقط من خلال الضمانات الدستورية والتشريعية، بل بتمكينه من أداء مهامه ووضع ملاحظاته موضع التنفيذ.

- الرقابة ليست لتصيد الأخطاء أو تقويض الأداء، بل لتصحيح المسار وتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء العام.

- مصر تضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية في خدمة المجتمع الدولي للرقابة خلال رئاستها القادمة للمنظمة.

- تجربة مصر الرقابية تُعد نموذجًا ملهمًا في التكامل بين الحكومة والأجهزة الرقابية، قائمة على الثقة والشفافية وتبادل المعلومات.

- الإنجازات الكبرى في مصر لم تكن لتتحقق دون هذا التكامل الوثيق بين أجهزة الرقابة والمؤسسات الحكومية في إطار من المهنية والمسؤولية المشتركة.

- التجربة المصرية في الإصلاح المالي والإداري قدمت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

- حوكمة الإنفاق العام وبرامج الإصلاح الهيكلي رفعت كفاءة الإنفاق وحسّنت جودة أداء القطاع الحكومي.

- التطورات التقنية المتسارعة تفرض واقعًا جديدًا يتطلب توظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية بما يعزز دقة المراجعة وكفاءة الأداء.

- الأزمات الاقتصادية الأخيرة أكدت الحاجة إلى أنظمة رقابية قوية ومرنة قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

- مصر تؤمن بأن المستقبل الأفضل رهين بالتعاون لا التنافس، وبالشراكة لا الانعزال.

