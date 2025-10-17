بعد رفع أسعار الوقود.. الغرف التجارية تحذر من زيادة مرتقبة في بعض السلع.. شعبة المواد الغذائية تكشف حالة الأسواق.. وتوقعات بارتفاع تكاليف تربية الدواجن

أثار قرار رفع أسعار الوقود وخاصة السولار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن قلقهم من ارتفاع أسعار السلع متأثرة برفع سعر الوقود، وعلى رأسها أسعار الخبز والسلع الغذائية والدواجن وحتى رسوم النقل البري.

فهل تتأثر أسعار السلع الغذائية والدواجن والخبز ومصروفات النقل مع رفع سعر الوقود؟

زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على أسعار السلع لهذه الأسباب

البداية مع تأثير رفع سعر الوقود على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، إذ يرى حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية.

أسباب عدم تأثر أسعار السلع برفع سعر الوقود

وعن أسباب توقعاته بعدم تأثر سعر السلع برفع أسعار الوقود، قال «المنوفي» إن ذلك يرجع إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وليس استقراره فحسب بل انخفاضه النسبي خلال الفترة الأخيرة، الذي أسهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يوازن تأثير زيادة أسعار الوقود، كما يتيح للتجار والمصنعين الحفاظ على مستويات الأسعار دون الحاجة إلى زيادات جديدة على المستهلك.

حازم المنوفي

تحسن ملحوظ في حركة التوريد وتوافر السلع

وأضاف: أن الأسواق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بالتزامن مع جهود الحكومة في تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية، وهو ما يخلق حالة من الثبات السعري، رغم المتغيرات العالمية والمحلية.

أثر التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتوافر السلع

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسعار بدعم من التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتوافر السلع بكميات كافية.

السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات

وشدد «المنوفي» على أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، خاصة وأن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات دون أن يتحمل المستهلك عبئًا إضافيًا.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

أسعار الدواجن ستتأثر مع تطبيق رفع سعر الوقود

وبالانتقال إلى سوق الدواجن، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه مع الأسف ستتأثر أسعار الدواجن مع تطبيق رفع سعر الوقود تأثرًا واضحًا، وأن ارتفاع سعر السولار سيحدث مشكلة في قطاع الدواجن خاصة مع دخول فصل الشتاء.

رفع أسعار السولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج

وأضاف «السيد» أن السولار من المواد الأساسية التي تستخدم لتدفئة المزارع خلال فصل الشتاء، وعليه فإن رفع سعر السولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج للمربين وهذه مشكلة كبيرة خاصة مع انخفاض سعر الفراخ خلال الفترة الحالية لأقل من تكاليف إنتاجها، إذ يصل تكلفة إنتاج الدواجن لـ 65 جنيهًا، وتباع في المزارع بأقل من هذا السعر.

تأثير رفع أسعار الوقود على سعر الفراخ

ارتفاع تكلفة نقل الطيور من المزارع للمستهلك

وأضاف: كما أن السولار والبنزين مهمان جدًا في نقل الدواجن والمنتجات من المزارع إلى المحال التجارية، وعليه فإن تكلفة النقل سترتفع أيضًا، ومع اتساع دائرة الحلقات الوسيطة من المزرعة إلى المستهلك، فإن ذلك يعني زيادة حتمية في سعر الدواجن.

فصل الشتاء له طبيعة خاصة بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة

وأشار إلى أن فصل الشتاء له طبيعة خاصة بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة، إذ تزيد فيه تكلفة الإنتاج، مع توفير التدفئة للعنابر، وأيضًا توفير التحصينات اللازمة لمواجهة الأمراض المناعية التي قد تصيب الطيور في الشتاء.

تأثير رفع أسعار الوقود على سعر الفراخ

رفع أسعار السولار سيؤثر على سعر السلع

وقال «السيد» إنه كان يتمنى ألا يشمل القرار رفع سعر السولار، لأهميته القصوى ورفع أسعاره ستؤثر في أسعار السلع والحاصلات الزراعية، مضيفًا أن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار سيلقي على عاتق الجهات الرقابية مسئولية كبيرة، في مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك ممن تسول له نفسه لرفع أسعار السلع والمنتجات بزيادات جزافية تحت ستار زيادة التكلفة متأثرة برفع الوقود.

محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز

هل تتأثر أسعار الخبز برفع سعر السولار؟

وفيما يخص أسعار الخبز المدعم والسياحي، قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بالنسبة لتأثير زيادة أسعار الوقود على المخابز المستخدمة السولار، وتنتج خبز مدعم للحامل البطاقة التموينية المدعمة، فإنه لا مساس في سعر الرغيف ولا وزن الرغيف.

أسعار الوقود الجديدة

وأضاف لـ «فيتو» أنه سيستمر الدعم كما هو بالنسبة للمواطنين، وأن الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية تتحمل الزيادة في أسعار الوقود، وعليه تستمر المخابز البلدية في الإنتاج علي الوجه الأكمل، وهي إنتاج المخابز يصل لـ 275 مليون رغيف يوميا لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة التي تصل لنحو 23 مليون بطاقة بعدد مستفيدين من الدعم في الخبز يصل لـ 71 مليون نسمة.

المخابز البلدية مستمرة في الإنتاج بسعر الرغيف 20 قرشًا

وأشار إلى أن المخابز البلدية مستمرة في الإنتاج بسعر الرغيف 20 قرشًا لحاملي البطاقة التموينية المدعمة، لوزن رغيف الخبز 90 جرامًا كامل النضج والاستدارة، وفيما يخص المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي، لا يوجد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المدعم أيضًا.

تأثير رفع أسعار الوقود على سعر الخبز

التموين تتحمل الفرق الزيادة في أسعار السولار والغاز الطبيعي

وأوضح أنه يتم إيداع الفرق الزيادة في أسعار السولار والغاز الطبيعي في الحسابات البنكية للمخابز من الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقدر بنحو 32 جنيهًا لكل جوال دقيق وزن 100 كيلو بزيادة نسبيا لكل رغيف تصل لـ قرشين، وحسب نوعية الخبز المنتج وهذه الزيادة كلها تتحملها الدولة ممثلة في وزارة التموين.

توقعات بارتفاع أسعار الخبز السياحي

وعن أسعار الخبز السياحي بعد قرار زيادة سعر الوقود، قال: « طبعًا هيكون في زيادة لأنه خاضع لسياسة العرض والطلب، ووزارة التموين ستكون مسؤوليتها الرقابة على الأسعار والغش التجاري ومراقبة الأسواق».

تأثير رفع أسعار الوقود على سعر الخبز

زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد حاليًّا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك كنتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل.

أسعار الوقود الجديدة

وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 14.8%.



وأضاف أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، لكن هذه النسبة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.

وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيّر كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، مشيرة إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.

وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة.

كما دعت جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بشكل يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.

وأكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.

