لاجارد: المركزي الأوروبي يحقق هدف التضخم رغم استمرار حالة عدم اليقين

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن المؤسسة حققت هدفها المتمثل في ضبط الأسعار، لكن حالة عدم اليقين لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة بُثت السبت مع هيئة الإذاعة الدنماركية "دي آر تي في"، قالت لاجارد: "ينبغي أن تستهدف أسعار الفائدة مستوى التضخم، وهذا ما نستهدفه بالفعل، وقد وصلنا إليه الآن".

الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

أصبح التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع من الآن فصاعدًا أفضل بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رسوم جمركية أعلى، لكن الصورة لم تعد بقدر الوضوح الذي كانت عليه قبل أن يبدأ الرئيس دونالد ترامب في تطبيق تعريفاته التجارية.

قالت لاجارد: "انخفض مستوى عدم اليقين إلى النصف تقريبًا، وهذا تحسن ملحوظ عما كان عليه الوضع سابقًا"، لكن "لا يزال هناك قدر من عدم اليقين، وعلى الجميع التعامل معه".

توجهات السياسة النقدية

أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض دون تغيير الأسبوع الماضي للاجتماع الثاني، عقب ثماني تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام واحد. ويتوقع صُناع السياسة النقدية أن يستقر التضخم حول هدفه البالغ 2% بعد تراجع مؤقت متوقع في العام المقبل، على أن يستعيد الاقتصاد زخمه خلال الأرباع القادمة.

يقول العديد من المسؤولين أنهم لا يرون حاجة لمزيد من إجراءات التيسير طالما لم يتعرض الاقتصاد لصدمة كبيرة، بينما أشار أخرون إلى أن خيار اتخاذ خطوات إضافية يجب ألا يستبعد تماما.

