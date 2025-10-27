الإثنين 27 أكتوبر 2025
المالية: إطلاق 6 عملات تذكارية فريدة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن تصميم وإصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، وبمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات، لضمان خروج العملة في أبهى صورة تليق بقيمة الحدث التاريخي.

وأوضح شريف حازم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم انتقاء أعظم القطع الأثرية لتكون رموزًا على العملات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 6 فئات من العملات التذكارية، وهي 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، و100 جنيه، وكل فئة تحمل رمزًا خاصًا وقطعة أثرية مميزة من مقتنيات المتحف المصري الكبير، منها تمثال رمسيس الثاني، المسلة المعلقة، ومركبات الشمس.

وشدد على أن الدفعة الأولى شملت 500 عملة فضية تحمل أرقامًا خاصة، ولم يتم بعد تحديد العدد النهائي للعملات الذهبية، لافتًا إلى أن السعر سيُحدد وفقًا لحجم الذهب والفضة المستخدمين، وكذلك لقيمة الحدث نفسه، موضحًا أن العملات ستكون متاحة للبيع عقب افتتاح المتحف مباشرة، عبر موقع إلكتروني خاص سيتم إطلاقه لتسهيل عملية الشراء والاقتناء.

وتابع: "في حال زيادة الإقبال، سيتم طرح مزيد من العملات التذكارية لتلبية الطلب".

