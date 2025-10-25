السبت 25 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض.  

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 135 جنيها و140 جنيها. 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 142 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.   

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 140 إلى 145 جنيها. 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 142 إلى 147 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 135 جنيها إلى 140 جنيها. 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 137 جنيها إلى 142 جنيها.  

