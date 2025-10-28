رئيس جامعة بني سويف: نعمل على رفع الوعي الصحي بمخاطر الزهايمر

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن كلية التمريض بالجامعة نظمت فعالية بعنوان "اليوم العالمي للزهايمر"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد الكلية، والدكتورة شرين السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإعداد وتنفيذ الدكتورة عزيزة محمود، رئيس قسم تمريض صحة المجتمع، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

رئيس جامعة بني سويف: نهتم بمرضى الزهايمر

وأوضح الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، أن فعاليات اليوم تضمنت مناقشات علمية وتوعوية متخصصة تناولت التعريف بمرض الزهايمر وأعراضه وطرق اكتشافه المبكر، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به مقدمو الرعاية في دعم المرضى وتحسين جودة حياتهم، كما تم خلال الفعالية استعراض أهمية الجوانب الوقائية والعلاجية، من خلال التوعية بدور التمارين الرياضية والتغذية السليمة كوسائل فعالة للوقاية من المرض ومواجهته.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الفعالية شهدت تقديم مسرحية مؤثرة من إعداد طلاب قسم تمريض صحة المجتمع بعنوان "يوم في حياة مريض الزهايمر"، جسدت التحديات التي يواجهها المرضى وأسرهم في الحياة اليومية، مما ساهم في تعزيز الوعي الإنساني والتعاطف مع هذه الفئة، وفي ختام اليوم، تم تكريم الضيوف وأعضاء قسم تمريض صحة المجتمع تقديرًا لجهودهم في الإعداد والتنظيم.

تمريض بني سويف تدعم مرضى الزهايمر

وأكدت الدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الصحية المجتمعية، وفي مقدمتها مرض الزهايمر، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب والمجتمع بأهمية الكشف المبكر وتقديم الدعم للمصابين وأسرهم.

وأضافت عميد تمريض بني سويف، أن الكلية تواصل العمل على تأهيل كوادر تمريضية متخصصة وقادرة على تقديم رعاية شاملة لمرضى الزهايمر، مشيدة بجهود أعضاء قسم تمريض صحة المجتمع في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها التوعوية والتثقيفية.

