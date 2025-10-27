ورشة لتأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع اضطرابات توازن الجسم ببني سويف

نظّمت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية بجميع الجوانب المتعلقة بتوازن الأحماض والقواعد واضطراباتها، وذلك بمقر المديرية، في إطار حرصها المستمر على رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

تدريب للارتقاء بجودة الخدمات الطبية ببني سويف

جاءت الورشة تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة حنان حسين مدير إدارة العلاج، وتنسيق الدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة عدد من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات العامة والمركزية.

صحة بني سويف تنظم ورشة لتأهيل الكوادر الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه خلال فعاليات الورشة، قدّمت الدكتورة رشا البادي، استشاري الرعاية المركزة للأطفال، محاضرة علمية تناولت فيها المفاهيم الأساسية لتوازن الأحماض والقواعد داخل جسم الإنسان، وأهمية هذا التوازن في الحفاظ على وظائف الأعضاء الحيوية.

كما استعرضت الاضطرابات التي قد تصيب هذا التوازن مثل الحموضة والقلوية بنوعيها التنفسية والتمثيلية، موضحة أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية للتعامل مع تلك الحالات، خاصة في أقسام العناية المركزة والطوارئ.

صحة بني سويف تنظم ورشة لتأهيل الكوادر الطبية

وتابع وكيل صحة بني سويف، أن الورشة التدريبية تضمنت مناقشات تطبيقية تفاعلية شارك فيها الأطباء والحاضرون، بهدف تعزيز الجانب العملي لديهم في تفسير نتائج التحاليل المعملية، والتعامل مع الحالات الحرجة التي تعاني من اضطرابات في توازن الأحماض والقواعد، إلى جانب عرض أمثلة سريرية واقعية تساعد على ترسيخ المعلومات النظرية وربطها بالممارسة العملية اليومية.

وأكد وكيل صحة بني سويف، أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة التدريب المستمرة التي تنفذها المديرية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، لتطوير أداء الكوادر الطبية والفنية في مختلف التخصصات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المرضى.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن تنظيم مثل هذه الورش والدورات التدريبية يمثل أحد محاور العمل الأساسية في المنظومة الصحية ببني سويف، والتي تستهدف بناء قدرات الفريق الطبي وتعزيز جاهزيته للتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة وفق أحدث البروتوكولات العلمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء العام في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة.

