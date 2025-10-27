الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: زوج الأم ينهي حياة فتاة الفيوم.. العثور على جثمان "صغير شبرا الخيمة".. حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم

أخبار الحوادث اليوم:
أخبار الحوادث اليوم:

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

القبض على المتهم بأداء أعمال منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الإسكندرية.

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان بالقليوبية.

زوج الأم ينهي حياة فتاة الفيوم

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم مقتل فتاة على يد زوج والدتها، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى تفاصيل الواقعة.

العثور على جثمان "صغير شبرا الخيمة" داخل شبكة الصرف الصحي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، من العثور على جثمان الطفل “سليم. م”، المعروف إعلاميًا بـ"صغير شبرا الخيمة"، داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك عقب جهود مكثفة استمرت على مدار الساعات الماضية.

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين


 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمون بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه إلى جلسة 26 فبراير المقبل لتقديم أفادات استكمال السداد.

كارثة على الطريق، تروسيكل ينقل عشرات التلاميذ في القاهرة والنشطاء يحذرون (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كارثي، يظهر مجموعة من الأطفال الصغار، أثناء خروجهم من المدرسة، ونقلهم عبر دراجة بخارية "تروسيكل"، مركبة بثلاث عجلات تعمل بمحرك، ويركب عليها أكثر من 10 تلاميذ.

أول لقطات لجريمة فيصل، لحظة نقل الأطفال بالتوك توك بعد قتلهم وإلقائهم بمدخل العمارة (فيديو)

جريمة فيصل البشعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف لحظة قيام أحد الأشخاص بنقل الطفل والطفلة، المجني عليهما في جريمة فيصل، في توك توك، حيث يظهر الفيديو توقف توك توك أمام أحد العمارات السكنية في شارع فيصل بالجيزة، وقام أحد الأشخاص بحمل طفل وطفلة، فاقدي الوعي ووضعهم داخل العمارة، ثم تركهم وفر هاربًا.

ضبط شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

 ألقت مباحث الآداب، القبض على شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بمحافظة الدقهلية.

حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس المتهم بارتكاب جريمة قتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم في منطقة فيصل، 4 أيام على ذمة التحريات. 

أسرة ضحايا حادث اللبيني تتسلم جثامين الأطفال الثلاثة ووالدتهم

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثامين أطفال ضحايا اللبيني ووالدتهم بعد قتلهم على يد عشيق الأم، وتسلم والد الأطفال الجثث تمهيدا لتشييع الجثامين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أعمال منافية للآداب فتاة الفيوم فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين كارثة على الطريق قضية فساد مقتل فتاة محكمة جنايات القاهرة محافظة القليوبية

مواد متعلقة

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

ضبط سائقي توك توك لأدائهما حركات استعراضية بأسيوط

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب

الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

القبض على مسجل خطر بالجيزة لحمله سلاحا أبيض وممارسة البلطجة

تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية