أخبار الحوادث اليوم: زوج الأم ينهي حياة فتاة الفيوم.. العثور على جثمان "صغير شبرا الخيمة".. حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الإسكندرية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان بالقليوبية.

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم مقتل فتاة على يد زوج والدتها، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى تفاصيل الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، من العثور على جثمان الطفل “سليم. م”، المعروف إعلاميًا بـ"صغير شبرا الخيمة"، داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك عقب جهود مكثفة استمرت على مدار الساعات الماضية.



قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمون بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه إلى جلسة 26 فبراير المقبل لتقديم أفادات استكمال السداد.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كارثي، يظهر مجموعة من الأطفال الصغار، أثناء خروجهم من المدرسة، ونقلهم عبر دراجة بخارية "تروسيكل"، مركبة بثلاث عجلات تعمل بمحرك، ويركب عليها أكثر من 10 تلاميذ.

جريمة فيصل البشعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف لحظة قيام أحد الأشخاص بنقل الطفل والطفلة، المجني عليهما في جريمة فيصل، في توك توك، حيث يظهر الفيديو توقف توك توك أمام أحد العمارات السكنية في شارع فيصل بالجيزة، وقام أحد الأشخاص بحمل طفل وطفلة، فاقدي الوعي ووضعهم داخل العمارة، ثم تركهم وفر هاربًا.

ألقت مباحث الآداب، القبض على شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بمحافظة الدقهلية.

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس المتهم بارتكاب جريمة قتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم في منطقة فيصل، 4 أيام على ذمة التحريات.

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثامين أطفال ضحايا اللبيني ووالدتهم بعد قتلهم على يد عشيق الأم، وتسلم والد الأطفال الجثث تمهيدا لتشييع الجثامين.

