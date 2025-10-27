الإثنين 27 أكتوبر 2025
زوج الأم ينهي حياة فتاة الفيوم

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم مقتل فتاة على يد زوج والدتها، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى تفاصيل الواقعة.

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من قسم شرطة مركز الفيوم، تضمن ورود بلاغ من أهالي قرية العامرية بقيام شخص بقتل ابنة زوجته ذبحًا وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليها، حيث طعن الفتاة بآلة حادة «سكين» طعنة نافذة في البطن، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وجارٍ معرفة دوافع الجريمة وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

