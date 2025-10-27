زوج الأم ينهي حياة فتاة الفيوم

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم مقتل فتاة على يد زوج والدتها، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى تفاصيل الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من قسم شرطة مركز الفيوم، تضمن ورود بلاغ من أهالي قرية العامرية بقيام شخص بقتل ابنة زوجته ذبحًا وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليها، حيث طعن الفتاة بآلة حادة «سكين» طعنة نافذة في البطن، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وجارٍ معرفة دوافع الجريمة وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

