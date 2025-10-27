الإثنين 27 أكتوبر 2025
حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان بالقليوبية.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وبتفتيشه، تم ضبط كمية من مخدر البودر بحوزته، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

