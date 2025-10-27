ضبط شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

ألقت مباحث الآداب، القبض على شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بمحافظة الدقهلية.

ضبط شخصين وسيدة للممارسة الأعمال المنافية للآداب

وكانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وإحدى السيدات، بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، دون تمييز.

ضبط الأدلة واعترف المتهمون

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهم هاتفين محمولين، تبين بعد الفحص الفني احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وفق القانون لضمان مواجهة نشاطهم الإجرامي ومحاسبتهم.

