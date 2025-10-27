الإثنين 27 أكتوبر 2025
العثور على جثمان "صغير شبرا الخيمة" داخل شبكة الصرف الصحي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، من العثور على جثمان الطفل “سليم. م”، المعروف إعلاميًا بـ"صغير شبرا الخيمة"، داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك عقب جهود مكثفة استمرت على مدار الساعات الماضية.

وكانت أسرة الطفل أبلغت عن تغيبه منذ يوم أمس، وسط أنباء أولية عن سقوطه داخل إحدى البلاعات أثناء لهوه بجوار والده الذي كان يقوم بإصلاح سيارته.

وشارك في أعمال البحث والإنقاذ فرق من الدفاع المدني وقوات الإنقاذ النهري، مدعومة بالمعدات والغواصين، حيث جرت عمليات تمشيط موسعة لشبكات الصرف الصحي حتى تم التوصل إلى الجثمان.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

