"الداخلية العرب": انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب استضافة وزارة الداخلية القطرية، المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2025.

يشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

 

 جدول الأعمال

يناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المهمة، من بينها: تطوير المهارات التقنية لرجل الشرطة والأمن لمكافحة الجرائم الرقمية وخطة نموذجية استرشادية لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني الوقائي وخطة نموذجية استرشادية للتدريب والتأهيل الأمني في مواجهة الأزمات والطوارئ.

كما يتضمن المؤتمر عرضًا حول "مركز العمليات الأمنية الافتراضية لأكاديمية الشرطة في دولة قطر"، الفائز بالمستوى الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024 في فرع البرامج الأمنية الرائدة.

 التوصيات

ستنتهي فعاليات المؤتمر برفع توصياته إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.

الجريدة الرسمية