حوادث

الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة مرورية، فيتو
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 106436 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

القبض على مسجل خطر بالجيزة لحمله سلاحا أبيض وممارسة البلطجة

تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

كما تم فحص 1745 سائقًا تبين إيجابية 85 حالة تعاطي مواد مخدرة.

حملات مرورية مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 942 مخالفة مرورية متنوعة، منها تحميل ركاب مخالف لشروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات.


كما تم فحص 122 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 14 حكم، وتم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط المروري وحماية حياة المواطنين.

الجريدة الرسمية