الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 106436 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1745 سائقًا تبين إيجابية 85 حالة تعاطي مواد مخدرة.

حملات مرورية مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 942 مخالفة مرورية متنوعة، منها تحميل ركاب مخالف لشروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات.



كما تم فحص 122 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 14 حكم، وتم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط المروري وحماية حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.