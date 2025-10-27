القصة الكاملة لأحداث بني مزار.. مصدر أمني يكشف التفاصيل والقبض على المحرضين وجلسة صلح تنهي الأزمة.. ورسالة تحذير حاسمة من وزارة الداخلية

تداول مقطع فيديو يدعو إلى حرق المنازل والانتقام بسبب ارتباط شاب بفتاة من ديانة أخرى، مما أثار الفتنة داخل إحدى قرى بني مزار بمحافظة المنيا.

وتضمن الفيديو دعوات لارتكاب أعمال عنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية للتحرك بشكل حاسم وسريع واتخاذ إجراءات أمنية قوية على الأرض وعبر الإنترنت.

تفاصيل الواقعة وأحداث العنف داخل القرية

بدأت الواقعة بشائعة بين أهالي القرية عن ارتباط الشاب بالفتاة، وتنقلت الأخبار بين الأبواب المغلقة إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتطور الوضع حتى شهدت القرية أحداث عنف تضمنت التعدي على المنازل وإلقاء الحجارة ومحاولات إضرام النار.

تحرك وزارة الداخلية وفرض السيطرة الأمنية

دفعت وزارة الداخلية بمجموعات أمنية من مديرية أمن المنيا إلى مسرح الأحداث لاحتواء الموقف، بالتزامن مع تحرك فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لرصد ومتابعة كافة الدعوات التحريضية على منصات التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهمين والتحقيق معهم

أوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغًا يفيد بوقوع اعتداءات على بعض المنازل، فتم الدفع بقوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب وفرض كردون أمني حول القرية لضبط الموقف.



وتمكنت القوات من القبض على عدد من المتهمين بالتعدي على جيرانهم، إلى جانب القبض على الشاب المتهم بالتورط في الواقعة، والتحفظ عليه وجاري التحقيق معه للتأكد من صحة الشائعة ومعرفة طبيعة علاقته بالفتاة القاصر.

وأكد المصدر أن الأجهزة المختصة رصدت جميع المنشورات والتسجيلات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتم القبض على أصحابها والتحقيق معهم.

رسالة تحذير حاسمة من وزارة الداخلية

من جانبها، حذرت وزارة الداخلية من محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصرى الأمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم.

وكشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية ملابسات نشوب مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية.

مشاجرة عائلتين في أحداث بنى مزار

وقال مصدر أمنى إنه تم تداول بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية.

ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى

وأكد مصدر أمنى أن المشاجرة نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية.

جلسة صلح عرفية تنهي أحداث بني مزار

وأوضح المصدر أنه أعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقًا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية، وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.

متهمان استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي

من جانبها، تباشر النيابة العامة بالمنيا التحقيق مع شخصين من ديانتين مختلفتين، لاتهامهما باستغلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بالمحافظة، وتناولها عبر مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تحريضية تهدف لإثارة الفتنة والنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصري الأمة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين عقب رصد تداول الفيديوهات المحرضة، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابسات نشر المحتوى التحريضي.

