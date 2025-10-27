الإثنين 27 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط سائقي توك توك لأدائهما حركات استعراضية بأسيوط

ضبط قائد توك توك
ضبط قائد توك توك وآخر في أسيوط بعد تداول فيديو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط قائد مركبة توك توك وبرفقته آخر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرهما يسيران برعونة ويؤديان حركات استعراضية معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر. 

 

تفاصيل الواقعة

 وأظهرت التحريات أن المركبة في الفيديو منتهية التراخيص، وأن قائدها ومستقله عامل وسائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط. 

 ضبط قائد توك توك وآخر في أسيوط بعد تداول فيديو 

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، موضحين أن السبب كان الاحتفال بزفاف أحد أصدقائهما.

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقله لضمان سلامة المواطنين.

الجريدة الرسمية