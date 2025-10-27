ضبط سائقي توك توك لأدائهما حركات استعراضية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط قائد مركبة توك توك وبرفقته آخر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرهما يسيران برعونة ويؤديان حركات استعراضية معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحريات أن المركبة في الفيديو منتهية التراخيص، وأن قائدها ومستقله عامل وسائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، موضحين أن السبب كان الاحتفال بزفاف أحد أصدقائهما.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقله لضمان سلامة المواطنين.

