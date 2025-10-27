تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام سيدة بالتعدي بالضرب على طفلين بمحافظة الغربية.

تحديد المتهمة والطفلين

وبعد الفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة في هذا الشأن، وتم تحديد مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل ووالدة الطفلين، مقيمة بدائرة قسم أول طنطا.



وبمواجهتها اعترفت بأنها ارتكبت الواقعة بهدف تقويم سلوك طفليها، وأوضحت أن الفيديو تم تصويره منذ عدة أشهر لإرساله لطليقها لإثبات معاناتها في رعاية الطفلين، واللذين يقيمان حاليًا مع والدهما منذ 3 أشهر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وفق القانون.

