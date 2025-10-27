الإثنين 27 أكتوبر 2025
تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

تفاصيل القبض على
تفاصيل القبض على سيدة بالغربية تعدت على طفليها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام سيدة بالتعدي بالضرب على طفلين بمحافظة الغربية.

تحديد المتهمة والطفلين

وبعد الفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة في هذا الشأن، وتم تحديد مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل ووالدة الطفلين، مقيمة بدائرة قسم أول طنطا.

ضبط طفل يقود ميكروباص محمل بالركاب في بني سويف

ضبط شخصين وسيدة لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية


وبمواجهتها اعترفت بأنها ارتكبت الواقعة بهدف تقويم سلوك طفليها، وأوضحت أن الفيديو تم تصويره منذ عدة أشهر لإرساله لطليقها لإثبات معاناتها في رعاية الطفلين، واللذين يقيمان حاليًا مع والدهما منذ 3 أشهر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وفق القانون.

