القبض على مسجل خطر بالجيزة لحمله سلاحا أبيض وممارسة البلطجة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسجل خطر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله الشخص حاملًا سلاحا أبيض وممارسًا أعمال البلطجة تجاه آخر.

تحديد المجني عليه والمتهم

تبين أن المجني عليه سائق مركبة توك توك ومقيم بالجيزة، وأفاد أنه بتاريخ 20 أكتوبر أثناء سيره بأحد شوارع الجيزة حدثت مشادة مع المتهم بسبب رفضه توصيله، تعدى عليه بالضرب واستولى منه على مبلغ مالي، ولم يُحرر محضر بسبب علاقة الجيرة بينهما.

تم ضبط المتهم، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، وبحوزته فرد خرطوش وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وفق القانون.

