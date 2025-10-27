أول لقطات لجريمة فيصل، لحظة نقل الأطفال بالتوك توك بعد قتلهم وإلقائهم بمدخل العمارة (فيديو)

جريمة فيصل البشعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف لحظة قيام أحد الأشخاص بنقل الطفل والطفلة، المجني عليهما في جريمة فيصل، في توك توك، حيث يظهر الفيديو توقف توك توك أمام أحد العمارات السكنية في شارع فيصل بالجيزة، وقام أحد الأشخاص بحمل طفل وطفلة، فاقدي الوعي ووضعهم داخل العمارة، ثم تركهم وفر هاربًا.

تنفيذ جريمة فيصل البشعة

ويظهر المقطع الذي تم تداوله أحد جوانب الجريمة البشعة التي شهدها شارع فيصل بالجيزة، حيث تم اكتشاف طفل متوفي وطفلة كانت تصارع الموت داخل أحد العمارات السكنية في فيصل، الأمر الذي أثار مخاوف سكان الشارع، من الجريمة التي كان أطرافها هؤلاء الأطفال.

وكشفت التحقيقات أن الطفلين قد فارقا الحياة نتيجة تناولهما السم، وبالبحث أكدت التحريات أن المتهم أحد الأشخاص، صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية، وكان المتهم كان على علاقة بوالدة الأطفال، المجني عليها، التي أقامت معه في شقة مستأجرة بصحبة أطفالها الثلاثة.

لكن نشبت خلافات بين الأم والجاني، فقرر المتهم التخلص منها ومن أطفالها، 6 سنوات و11 سنة و13 سنة، باستخدام مادة سامة حصل عليها من محله.

الجاني يسمم الأم وأطفالها بالعصير

وقام المتهم بتنفيذ جريمته يوم 21 أكتوبر، حيث قدم للمجني عليها، أم الأطفال، كوب عصير ممزوجًا بالسم، ما جعلها تشعر بإعياء شديد، وقام بنقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناتها باسم مستعار، وفر هاربًا تاركًا جثة السيدة داخل المستشفى.

وبعد أيام، خطط الجاني لقتل أطفال السيدة الثلاثة، وبنفس الطريقة خلال نزهة خارجية، حيث رفض الطفل الأصغر (6 سنوات) تناول العصير، وقام المتهم بإلقائه في ترعة بالقرب المكان، وتم انتشال جثمانه لاحقًا، بينما قام الطفلان الآخران (11 و13 عامًا) بشرب العصير الممزوج بالسم، وفارقا الحياة بعد نقلهما بمساعدة سائق "توك توك"، لم يكن يعرف أبعاد الجريمة، ووصفته التحريات أنه قام بذلك بـ “حسن النية”.

وفور فك رموز الحادث قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهم، بعد جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة، واعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من أم الأطفال.

وقامت النيابة بمباشرة التحقيقات بعد إخلاء سبيل والد الأطفال، وثبوت عدم تورطه في الواقعة.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الجريمة البشعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة بعد الإبلاغ عنها في قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث قدم الأهالي بلاغًا بالعثور على جثمان طفل يبلغ 13 عامًا وطفلة تبلغ 11 عامًا في حالة إعياء، وتوفيت لاحقًا بمنطقة فيصل.

وقالت الداخلية في بيان لها "إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك محل لبيع الأدوية البيطرية ومقيم بالجيزة.

وعند مواجهته اعترف بوجود علاقة سابقة بينه وبين والدة الأطفال، وإقامتها معه مع أنجالها الثلاثة في شقة مستأجرة، واكتشافه ما وصفه بـ"سوء سلوكها".

المتهم في جريمة فيصل البشعة، فيتو

وأضاف البيان: "المتهم بتاريخ 21 الجاري وضع مادة سامة حصل عليها من محله في كوب عصير وقدمها لها، وحال شعورها بالإعياء قام بنقلها إلى أحد المستشفيات، وادعى أنها زوجته وسجل بياناتها باسم مستعار ثم تركها، ما أدى لوفاتها".

وأكدت الداخلية في بيانها أنه "بتاريخ 24 أكتوبر الجاري قرر المتهم التخلص من الأطفال الثلاثة، حيث اصطحبهم للتنزه ووضع المادة السامة في العصائر وقدمها لهم، إلا أن أحدهم (6 سنوات) رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه في المجرى المائي بإحدى الترع، وتم انتشال جثته لاحقًا، وعاد المتهم بالطفلين الآخرين في حالة إعياء شديد، ونقلهما بمساعدة أحد العاملين في المحل وقائد مركبة "توك توك" حسن النية إلى مكان العثور عليهما".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.